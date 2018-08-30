Синоптики Удмуртии рассказали о погоде на 1 сентября

В День знаний дождей на территории республики не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. Синоптики сообщили о теплом начале осени в Удмуртии. В День знаний дождей на территории республики не ожидается. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

31 августа и 1 сентября под влиянием юго-западной периферии антициклона прогнозируется сухая погода со значительным суточным ходом температуры воздуха. Ночью воздух охладится до 3-7 градусов по Цельсию, в ночь на 1 сентября местами на почве возможны заморозки до -1 градуса. Утром в 1 сентября будет прохладно, днём ожидается до 17-22 градусов.

«Изменение погодных условий начнется с вечера 1 сентября, когда над республикой углубится ложбина циклона южного происхождения. В отдельных районах во второй половине дня и вечером пройдут дожди, начнутся в западных районах республики», - говорится в сообщении.

В воскресенье, 2 сентября, на большей части Удмуртии ожидаются дожди. Суточный ход температуры воздуха сгладится и составит 8-13 градусов ночью и 14-19 градусов днем.

В начале следующей недели, 3-4 сентября, с усилением антициклона зона облачности и осадков сместится на юго-восток, в Удмуртию вернется сухая погода. Столбик термометра вновь пересечет 20-градусную отметку.