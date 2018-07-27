Национальный удмуртский праздник Гербер прошёл в Москве

Постпред главы Удмуртии Михаил Хомич: «Скромность не является главным активом».

Москва. Традиционный удмуртский национальный фестиваль Гербер прошёл в Москве в саду «Эрмитаж». В честь Чемпионата мира по футболу в России девиз праздника звучал как «Удмуртия заряжает!».

Площадки Гербера разделили на три зоны: туристическую, спортивную и инвестиционную. Туристско-информационный центр Удмуртии провёл розыгрыши РЖД-карт, сертификатов на посещение горнолыжных курортов «Нечкино», «Чекерил» и СОЛК имени Галины Кулаковой.

Представители домов ремёсел районов республики представили свои уникальные сувениры. Также разнообразные мастер-классы привлекли посетителей создать игрушки изо льна, создать монисто, попробовать себя за ткацким станком.

На отдельной площадке национальные удмуртские персонажи Тол Бабай и Лопшо Педунь развлекали детей и их родителей подвижными играми. Любители активного спорта смогли принять участие в мастер-классе от женского футбольного клуба «Торпедо-Ижевск», а поклонники шахмат провести сеанс одновременной игры с двукратным чемпионом России, гроссмейстером Александром Морозевичем.

Кроме того, значимую часть выставки была занята рядом предпринимателей Удмуртской Республики, которые знакомили столичных потребителей со своей продукцией и услугами.

Обширная концертная программа с эстрадными и народными коллективами из Удмуртии подарила гостям московского «Эрмитажа» массу положительных эмоций и хорошего настроения.

«Мы хотели сделать праздник «Днём Удмуртии», поэтому наша задача была найти баланс между молодёжной предпринимательской инициативой и традициями, которыми так богата Удмуртия. Считаю, что нам это удалось», - отметил постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич.

Он также отметил, что «нужно хвастаться, потому что сейчас мир такой - чем больше о тебе говорят, тем больше у тебя инвестиций… Скромность не является главным активом, нам есть, чем гордиться».