Закрытый из-за ротавируса детский сад в Ижевске возобновил работу

Повторная проверка нарушений в дошкольном учреждении не выявила.

Ижевск. Удмуртия. Закрытый из-за ротавируса детский сад №287 в Ижевске возобновил работу в четверг, 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Трое воспитанников дошкольного учреждения в мае попали в больницу с острой кишечной инфекцией. После этого в саду была проведена проверка, выяснилось, что питьевая вода не соответствует санитарным нормам.

По решению суда, деятельность учреждения приостановили. Детей перевели в близлежащие сады. Накануне, 20 июня, городские власти сообщили, что повторная проверка нарушений не выявила, поэтому возобновить работу планируется в ближайшее время.

«В дошкольном учреждении проведены необходимые работы, устранены выявленные в ходе проверок недостатки по качеству воды. По решению суда детский сад 21 июня возобновит работу и прием детей», - отмечается в сообщении городских властей.