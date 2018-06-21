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Закрытый из-за ротавируса детский сад в Ижевске возобновил работу

10:07, 21 июня, 2018
10:07, 21 июня, 2018
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#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады
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Повторная проверка нарушений в дошкольном учреждении не выявила.

Ижевск. Удмуртия. Закрытый из-за ротавируса детский сад №287 в Ижевске возобновил работу в четверг, 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Трое воспитанников дошкольного учреждения в мае попали в больницу с острой кишечной инфекцией. После этого в саду была проведена проверка, выяснилось, что питьевая вода не соответствует санитарным нормам.

По решению суда, деятельность учреждения приостановили. Детей перевели в близлежащие сады. Накануне, 20 июня, городские власти сообщили, что повторная проверка нарушений не выявила, поэтому возобновить работу планируется в ближайшее время.

«В дошкольном учреждении проведены необходимые работы, устранены выявленные в ходе проверок недостатки по качеству воды. По решению суда детский сад 21 июня возобновит работу и прием детей», - отмечается в сообщении городских властей.

10:07, 21 июня, 2018
249
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#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады

 

 

 


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