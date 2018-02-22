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В Ижевске прошли антитеррористические учения

14:00, 22 февраля, 2018
Георгий Поветкин
14:00, 22 февраля, 2018
Георгий Поветкин
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#МЧС\n#ФСБ\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецслужбы\n#учения
Фото: МВД по Удмуртии
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В них приняли участия все оперативные службы региона.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 февраля прошли антитеррористические учения. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России, в них приняли участия все оперативные службы региона.

«Основной целью учения являлась отработка действий функциональных групп по пресечению и локализации последствий теракта, совершенствование процесса взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур при организации и проведении контртеррористической операции», - говорится в сообщении.

Антитеррористические учения

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-22.

В ходе тренировки сотрудники оперативных служб отработали практические действия по пресечению теракта, связанного с захватом заложников, и локализации его последствий.

В мероприятии принимали участие сотрудники различных органов, подразделений и организаций Удмуртии: ФСБ, МВД, Следственного комитета, МЧС, ФСО, Росгвардии и т.д.

«Ранее, 20 февраля, в рамках подготовки к учению была проведена тренировка взаимодействующих ведомств республики по действиям при возникновении террористических угроз», - сообщили в УФСБ.

Проведенные учения позволили выработать решения, направленные на совершенствование мер по антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики.

14:00, 22 февраля, 2018
Георгий Поветкин
239
0
#МЧС\n#ФСБ\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецслужбы\n#учения

 

 

 

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