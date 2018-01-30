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      Удмуртия поднялась на 12 строчек в рейтинге регионов по качеству воды

      15:43, 30 января, 2018
      Анна Торхова
      15:43, 30 января, 2018
      Анна Торхова
      988
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#вода
      Фото: pixabay.com
      988
      0

      90,8% населения республики обеспечено питьевой водой, которая отвечает всем требованиям безопасности.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия поднялась на 12 позиций в рейтинге регионов по качеству воды и теперь занимает 37 место. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике, 90,8% населения региона обеспечено питьевой водой, которая отвечает всем требованиям безопасности.

      По итогам прошлого года самые низкие показатели по качеству воды в целом обнаружены в: Кезском, Каракулинском, Якшур-Бодьинском, Завьяловском, Шарканском, Глазовском, Алнашском, Киясовском районах и Глазове.

      Доля проб воды, превышающая гигиенические нормы снизилась и составила 7,9%, что не превышает общего показателя по стране (14,0 %).

      Как отмечают в ведомстве, за последние 5 лет качество питьевой воды улучшилось и имеет положительную динамику по всем показателям.

      По выявленным нарушениям ведомство в 2017 году вынесло почти 200 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 1 308 80 рублей.

      15:43, 30 января, 2018
      Анна Торхова
      988
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#вода

       

       

       

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