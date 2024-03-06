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В Ижевске после порыва водопровода без ХВС остаются три жилых дома

10:00, 06 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске после порыва водопровода без ХВС остаются три жилых дома
10:00, 06 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
267
0
#порыв\n#водоснабжение\n#Ижевск\n#авария
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
267
0

Ремонт планируют завершить к концу дня.

Ижевск. Удмуртия. Три дома в Ижевске остаются без воды после порыва на чугунном водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дома №1, 31 и 33 на улице Барышникова остаются отключёнными от ХВС. В течение 6 марта специалисты «Ижводоканала» продолжат работы. Устранить проблему планируется к концу дня.

Кроме того, у дома №31 установили ёмкость с водой для оставшихся без воды горожан.

Дорожники устранили последствия порыва на дороге. Движение осуществляется в плановом режиме. 

10:00, 06 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
267
0
#порыв\n#водоснабжение\n#Ижевск\n#авария