Ночью в Устиновском районе Ижевска случилась коммунальная авария

Ижевск. Удмуртия. В жилом микрорайоне Ижевска на улице Петрова в ночь на 17 февраля произошло повреждение водопровода. Об этом сообщила администрация столицы республики.

Дорожники ночью оперативно стали устранять последствия излива воды на проезжую часть. В городской администрации предупреждают, что в связи с этим может быть затруднено движение транспорта на улице Петрова. На период восстановительных работ были кратковременные отключения водоснабжения в микрорайоне. Утром 17 февраля благодаря специалистам «Ижводоканала» подача воды восстановлена, работы продолжаются.

Сотрудники администрации Устиновского района совместно с управляющими компаниями сегодня должны проверить состояние придомовых территорий вблизи излива. Дворовые территории будут приведены в нормативное состояние.