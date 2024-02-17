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Ночью в Устиновском районе Ижевска случилась коммунальная авария

12:26, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Ночью в Устиновском районе Ижевска случилась коммунальная авария
12:26, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
1000
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#Ижводоканал\n#водоснабжение\n#водопровод\n#порыв
Фото: Администрация Ижевска
1000
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Повреждение водопровода произошло в районе улицы Петрова в ночь на 17 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В жилом микрорайоне Ижевска на  улице Петрова в ночь на 17 февраля произошло повреждение водопровода. Об этом сообщила администрация столицы республики. 

Дорожники ночью оперативно стали  устранять последствия излива воды на проезжую часть. В городской администрации предупреждают, что в связи с этим может быть затруднено движение транспорта на улице Петрова. На период восстановительных работ были кратковременные отключения водоснабжения в микрорайоне. Утром 17 февраля благодаря специалистам «Ижводоканала» подача воды восстановлена, работы продолжаются.

Сотрудники администрации Устиновского района совместно с управляющими компаниями сегодня должны проверить состояние придомовых территорий вблизи излива. Дворовые территории  будут приведены в нормативное состояние.

 

12:26, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
1000
0
#Ижводоканал\n#водоснабжение\n#водопровод\n#порыв