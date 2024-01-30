Районная больница, консервный завод и более десятка улиц остались в Можге без холодной воды

Жителей просят запастись питьевой водой.
Можга. Удмуртия. В Можге по улице Можгинская, 133 произошёл порыв на сетях холодного водоснабжения. Как сообщает пресс-служба администрации города, на месте аварии уже работает бригада водопроводно-канализационного хозяйства и спецтехника МУП ЖКХ.
До устранения аварии временно остаются без воды следующие улицы:
- ул. Кирова,
- ул. Южная,
- ул. Короленко,
- ул. Красная,
- ул. Ленина,
- ул. Интернациональная,
- ул. Наговицына,
- ул. Садовая,
- ул. Вокзальная,
- Можгинская районная больница,
- котельная №4,
- Консервный завод,
- жилой квартал «Барское поле».
«Просим жителей запастись питьевой водой. Приносим извинения за доставленные неудобства. Ситуация находится под контролем», — отметили в горадминистрации.