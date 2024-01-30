Районная больница, консервный завод и более десятка улиц остались в Можге без холодной воды

Можга. Удмуртия. В Можге по улице Можгинская, 133 произошёл порыв на сетях холодного водоснабжения. Как сообщает пресс-служба администрации города, на месте аварии уже работает бригада водопроводно-канализационного хозяйства и спецтехника МУП ЖКХ.

До устранения аварии временно остаются без воды следующие улицы:

- ул. Кирова,

- ул. Южная,

- ул. Короленко,

- ул. Красная,

- ул. Ленина,

- ул. Интернациональная,

- ул. Наговицына,

- ул. Садовая,

- ул. Вокзальная,

- Можгинская районная больница,

- котельная №4,

- Консервный завод,

- жилой квартал «Барское поле».

«Просим жителей запастись питьевой водой. Приносим извинения за доставленные неудобства. Ситуация находится под контролем», — отметили в горадминистрации.