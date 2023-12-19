В Сарапуле планируют разработать ПСД на водоснабжение частного сектора

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле планируют разработать проектно-сметную документацию на водоснабжение частного сектора. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава города Виктор Шестаков. С вопросом обратился житель микрорайона Радужный Андрей Карелин.

«У нас вопрос водоснабжения находится в зоне особого внимания, мы регулярно заявляемся на финансирование для выполнения проектных работ. Без них не возможно приступить к каким-то последующим этапам. Но, к сожалению, темпы, с которыми это движение производится, не соответствует ожиданиям горожан. Что касается водоснабжения, конечно, оно не системное ни в Радужном, ни в Дубровке-2, ни в самой Дубровке. Есть проблемы с водоснабжением и в жилом районе Котово», — сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что первый шаг — решение задачи по проектированию таких сетей водоснабжения. Виктор Шестаков пояснил, что власти города планируют разработку ПСД на водоснабжение районов: Дубровка, Котово, Набережная реки Сарапулка.

«Впоследствии, надеюсь, и до Радужного тоже очередь дойдёт», — резюмировал глава Сарапула.