Все соцобъекты Можги обеспечили чистой питьевой водой

Можга. Удмуртия. На соцобъекты Можги вернулась холодная вода. Об этом сообщил в соцсетях глава города Эрик Уразов.

«Трёхсотая труба лопнула из-за промерзания грунта. Работники МУП ЖКХ делают всё возможное, чтобы устранить аварию. Место порыва обнаружили и отключили два резервуара», — сказал Эрик Уразов.

Он подчеркнул, что все социальные объекты, благодаря переподключению скважин, обеспечены чистой питьевой водой.

Напомним, из-за подобной аварии накануне без воды оставались целые районы города.