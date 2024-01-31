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Все соцобъекты Можги обеспечили чистой питьевой водой

10:30, 31 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Все соцобъекты Можги обеспечили чистой питьевой водой
10:30, 31 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
35
0
#Можга\n#водоснабжение
Фото: ИА "Сусанин"
35
0

МУП ЖКХ оперативно устраняет аварии в городе.

Можга. Удмуртия. На соцобъекты Можги вернулась холодная вода. Об этом сообщил в соцсетях глава города Эрик Уразов.

«Трёхсотая труба лопнула из-за промерзания грунта. Работники МУП ЖКХ делают всё возможное, чтобы устранить аварию. Место порыва обнаружили и отключили два резервуара», — сказал Эрик Уразов. 

Он подчеркнул, что все социальные объекты, благодаря переподключению скважин, обеспечены чистой питьевой водой.

Напомним, из-за подобной аварии накануне без воды оставались целые районы города

10:30, 31 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
35
0
#Можга\n#водоснабжение