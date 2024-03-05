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У жителей района Дубровка в Сарапуле появится централизованное водоснабжение

11:16, 05 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
У жителей района Дубровка в Сарапуле появится централизованное водоснабжение
11:16, 05 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
217
0
#водоснабжение\n#Сарапул\n#прокурор\n#Администрация города Сарапула
Фото: ИА «Сусанин»
217
0

Сейчас жителям приходится использовать частные скважины.

Сарапул. Удмуртия. Администрацию Сарапула обязали организовать централизованную систему питьевого водоснабжения для жителей района Дубровки. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В ходе проверки прокуратуры было установлено, что жители района вынуждены использовать частные скважины или скважины, эксплуатируемые муниципальным учреждением «Благоустройство города». Таким образом, на территории района не было организовано централизованной системы холодного водоснабжения.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Сарапула и обязал администрацию города обеспечить централизованной системой питьевого водоснабжения район Дубровка до 30 октября 2025 года.

11:16, 05 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
217
0
#водоснабжение\n#Сарапул\n#прокурор\n#Администрация города Сарапула