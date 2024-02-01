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В удмуртском селе Чеганда сгорел насос на скважине водоснабжения

14:50, 01 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В удмуртском селе Чеганда сгорел насос на скважине водоснабжения
14:50, 01 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
214
0
#Каракулинский район\n#водоснабжение
Фото: unsplash.com (Amritanshu Sikdar)
214
0

Достать его с первого раза тоже не удалось, пришлось прибегать к помощи нефтяников.

Чеганда. Удмуртия. В деревне Чеганда Каракулинского района Удмуртии с 25 января на двух улицах не было водоснабжения, потому что сгорел насос. На прямой эфир главы района Михаила Белёвцева обратились местные жители, жалуясь, что у них газовые котлы отопления; непонятно, где брать подпитку водой.

«Вашу проблему знаю лично. Из-за ветхости труб во время подъёма сгоревшего насоса произошло… В общем, не смогли достать мы насос, он остался в скважине. 30 января выезжал специалист «Белкамнефти». Команда готовит площадку для подъезда спецтехники «Белкамнефти». В ближайшие дни упавший насос поднимут и оперативно заменят. Проблема на моём личном контроле», — отметил Михаил Белёвцев.

Он также отметил, что находится на связи с руководителем территориального отдела. Известно, где поблизости от аварийного участка есть колонки, проблем по доставке питьевой воды быть не должно.

14:50, 01 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
214
0
#Каракулинский район\n#водоснабжение