В удмуртском селе Чеганда сгорел насос на скважине водоснабжения

Чеганда. Удмуртия. В деревне Чеганда Каракулинского района Удмуртии с 25 января на двух улицах не было водоснабжения, потому что сгорел насос. На прямой эфир главы района Михаила Белёвцева обратились местные жители, жалуясь, что у них газовые котлы отопления; непонятно, где брать подпитку водой.

«Вашу проблему знаю лично. Из-за ветхости труб во время подъёма сгоревшего насоса произошло… В общем, не смогли достать мы насос, он остался в скважине. 30 января выезжал специалист «Белкамнефти». Команда готовит площадку для подъезда спецтехники «Белкамнефти». В ближайшие дни упавший насос поднимут и оперативно заменят. Проблема на моём личном контроле», — отметил Михаил Белёвцев.

Он также отметил, что находится на связи с руководителем территориального отдела. Известно, где поблизости от аварийного участка есть колонки, проблем по доставке питьевой воды быть не должно.