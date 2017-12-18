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      Лучший друг в подарок: в какую сумму жителям Удмуртии обойдется покупка и содержание собаки

      16:00, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      16:00, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      788
      0
      #Ижевск\n#Новый год\n#животные\n#домашние животные\n#Удмуртия\n#подарки
      Фото: pixabay.com
      788
      0

      Цены в зависимости от породы домашнего животного варьируются в пределах от 20 до 30 тыс.  рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии активно готовятся к Новому году и ломают голову над тем, что подарить своим близким. В год Собаки символично будет подарить щенка. По данным Удмуртстата, цены на породы собак варьируется в пределах от 20 до 30 тыс. рублей.

      Сегодня «в тренде» следующие породы: шпиц (24-30 тыс. рублей), лабрадор (22-30 тыс. рублей), сибирский хаски и йоркширкский терьер (19-25 тыс. рублей).

      Отметим, что при выборе такого подарка необходимо учитывать, что человеку, который получит от вас такой сюрприз, придется тратиться в дальнейшем на содержание животного. Средняя стоимость кормов для собаки составляет 158 рублей за 1 кг. Кроме того, к пище необходимы добавки, витамины, уход за шерстью (стрижки, расчесывание), прививки (708 рублей), регулярное посещение ветеринара (223 рубля) и другое. Поэтому щенка лучше дарить только тем, кто действительно о нем мечтает.

      Однако не обязательно тратить большие деньги на покупку четвероногого друга. В приюте «Кот и Пес» в Ижевске живут животные, которые ждут своих хозяев. И, возможно, кто-то из вас сможет подарить им дом в наступающем новом году. 

      16:00, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      788
      0
      #Ижевск\n#Новый год\n#животные\n#домашние животные\n#Удмуртия\n#подарки

       

       

       

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