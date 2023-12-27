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В День спасателя Российской Федерации МЧС Удмуртии подарили 7 новых автомобилей

12:16, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В День спасателя Российской Федерации МЧС Удмуртии подарили 7 новых автомобилей
12:16, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
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#МЧС\n#подарки\n#Ижеск\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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Десять сотрудников МЧС получили звание ветеранов за выполнение задач в рамках спецоперации.

Ижевск. Удмуртия. В честь праздника «День спасателя» автопарк ГУ МЧС по Удмуртии пополнился семью новыми автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по республике.

Среди новой спецтехники: три автоцистерны, грузовой бортовой автомобиль, грузовой автомобиль с самосвальной платформой, автотопливозаправщик КАМАЗ, а также автомобиль радиационной и химической разведки.

Кроме того, в ходе торжества шестерым сотрудникам чрезвычайной службы присвоили очередные офицерские звания, пятерым вручили ведомственные награды, и ещё десять работников МЧС получили звание ветеранов за выполнение задач в ходе спецоперации.

12:16, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
100
0
#МЧС\n#подарки\n#Ижеск\n#Удмуртия