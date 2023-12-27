В День спасателя Российской Федерации МЧС Удмуртии подарили 7 новых автомобилей

Ижевск. Удмуртия. В честь праздника «День спасателя» автопарк ГУ МЧС по Удмуртии пополнился семью новыми автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по республике.

Среди новой спецтехники: три автоцистерны, грузовой бортовой автомобиль, грузовой автомобиль с самосвальной платформой, автотопливозаправщик КАМАЗ, а также автомобиль радиационной и химической разведки.

Кроме того, в ходе торжества шестерым сотрудникам чрезвычайной службы присвоили очередные офицерские звания, пятерым вручили ведомственные награды, и ещё десять работников МЧС получили звание ветеранов за выполнение задач в ходе спецоперации.