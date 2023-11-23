Молодежный парламент Ижевска участвует в акции в поддержку детей «Коробка храбрости» 

Ижевск. Удмуртия. В преддверии Нового года по всей стране, в том числе и в Ижевске, стартовала ежегодная благотворительная акция «Коробка храбрости» (0+). Она направлена на поддержку детей, которые проходят длительное лечение в больницах или хосписах. До 1 декабря к акции могут присоединиться все желающие.

21 ноября представители Молодежного парламента при Городской думе Ижевска поддержали эту акцию. Они собрали подарки в «Коробку храбрости», размещённую в здании администрации города. Парламентарии купили для детей машинки, куклы, раскраски, конструкторы.

«Проходить длительное лечение в больницах для детей — это значит находиться вдали от дома и родных и скучать по ним, принимать болезненные процедуры и оставаться храбрыми. Поэтому дарить для них подарки — это замечательная инициатива. Вернуть хорошее настроение ребятам могут самые простые вещи — игры, наборы для творчества», — прокомментировал председатель Городской думы Фарит Губаев.

Помимо здания администрации «Коробка храбрости» установлена в штабе общественной поддержки по улице Наговицына, 9. Сюда горожане могут принести подарки в будние дни с 09:00 до 18:00. Подарками могут стать разные игрушки, настольные и развивающие игры, а также наборы для рукоделия, конструирования и творчества.

«Помощь детям — это не просто одно из направлений деятельности Молодежного парламента, а личное желание и благие порывы каждого. Это настоящий правильный поступок, который может совершить каждый из нас», — отметил председатель Молодежного парламента Ижевска Никита Симаков.

Акция продлится до 1 декабря. Собранные подарки организаторы передадут в детские больницы и хосписы города.

Напомним, «Коробка храбрости» не единственная благотворительная акция, которая поддерживается членами Молодежного парламента Ижевска. В скором времени парламентарии присоединятся к своим коллегам из Городской думы и примут участие в акции «Ёлка желаний», во время которой они смогут поделиться радостью со всеми, кто в этом нуждается.