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Сергей Лазарев улетел из Ижевска с двумя коробками удмуртских сладостей

15:55, 30 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сергей Лазарев улетел из Ижевска с двумя коробками удмуртских сладостей
15:55, 30 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
308
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сергей Лазарев\n#подарки
Фото: скриншот видео Бориса Рубиновского
308
0

Ему подарили конфеты, торты, пирожки и зефир.

Ижевск. Удмуртия. Продюсер из Ижевска Борис Рубиновский задарил Сергея Лазарева удмуртскими сладостями. Видео он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

28 января певец выступал в Ижевске, а 29 января перед вылетом в Москву ему вручили сладкий подарок.

«Серёж, ты вчера за концерт потерял 5 килограмм, сегодня у тебя концерта нет и надо восстановить вес. Я тебе собрал немножечко поесть, — заявил Борис Рубиновский. 

Он вручил артисту две коробки, наполненных конфетами «Птичье молоко», одноименными тортами, а также пирожками и яблочным зефиром. 

Сергей Лазарев отметил, что каждый раз в Ижевске его встречают гостеприимно и он увозит с гастролей коробки с десертами.

«Если я сильно наберу вес, друзья, знайте, кто тому причина», — заявил певец.

15:55, 30 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
308
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сергей Лазарев\n#подарки