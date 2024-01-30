Сергей Лазарев улетел из Ижевска с двумя коробками удмуртских сладостей

Ижевск. Удмуртия. Продюсер из Ижевска Борис Рубиновский задарил Сергея Лазарева удмуртскими сладостями. Видео он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

28 января певец выступал в Ижевске, а 29 января перед вылетом в Москву ему вручили сладкий подарок.

«Серёж, ты вчера за концерт потерял 5 килограмм, сегодня у тебя концерта нет и надо восстановить вес. Я тебе собрал немножечко поесть, — заявил Борис Рубиновский.

Он вручил артисту две коробки, наполненных конфетами «Птичье молоко», одноименными тортами, а также пирожками и яблочным зефиром.

Сергей Лазарев отметил, что каждый раз в Ижевске его встречают гостеприимно и он увозит с гастролей коробки с десертами.

«Если я сильно наберу вес, друзья, знайте, кто тому причина», — заявил певец.