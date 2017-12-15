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      Жители Сельхозвыставки в Ижевске выступили против необдуманной застройки района

      10:41, 15 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      10:41, 15 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      328
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия
      Фото: ИА "Сусанин"
      328
      0

      По словам горожан, проект планировки, предложенный застройщиком, реализовать будет невозможно.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Сельхозвыставки в Ижевске выступили против необдуманной застройки района. По словам горожан, проект планировки, предложенный застройщиком, реализовать будет невозможно.

      Общественные слушания по застройке района СХВ в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-15.

      Общественные слушания прошли в администрации Индустриального района. В них приняли участие представители власти, застройщика, проектировщика и люди, проживающие в домах, которые располагаются на улицах Сельской, Выставочной и Новоярушкинской.

      У горожан возникают опасения, что застройщик может не построить в будущем детские сады, школы, дороги и другие необходимые объекты инфраструктуры.

      «Мое мнение такое, что проект планировки, на самом деле, не может быть реализован, потому что те объекты инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры не смогут быть реализованы в том виде, в котором они представлены. Детские сады и школы запроектированы на частных участках, где собственник против предоставления земли под строительство», - рассказала Мария Бобылева, которая проживает в районе Сельхозвыставки.

      Жители также считают, что перед утверждением проекта планировки администрация города должна решить каким образом и за чей счет будут решать вопрос со строительством социальных объектов.

      10:41, 15 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      328
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия

       

       

       

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