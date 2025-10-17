Ижевск. Удмуртия. Информационно-оздоровительный проект «Теплоход здоровья» (0+) от Минздрава Удмуртии занял 1 место в номинации «Лучшая программа/проект по активному долголетию» в рамках XIII Петербургского международного форума здоровья. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На форуме прошло награждение победителей VII конкурса «Здоровые города России». Проект из Удмуртии на форуме представила заведующая Отделом коммуникационных и общественных проектов — Анастасия Андреевна Яценко, которой и была вручена заслуженная награда.

«Эта победа — наш общий успех! Мы от всей души благодарим «Парки Ижевска» за помощь в реализации, наших врачей и всех медицинских работников за профессионализм и активное участие», — говорится в сообщении.

«Теплоход здоровья» курсирует по Ижевскому пруду более пяти лет. За эти годы на палубе менялись лекторы, темы и процедуры, но неизменной остается наша главная цель — забота о здоровье жителей города и всей республики.