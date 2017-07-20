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      Удмуртия в минуту: проверка «Аптек Удмуртии» и фото Lada Vesta SW Cross

      18:20, 20 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      18:20, 20 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      251
      0
      #дороги\n#строительство\n#авто\n#общество\n#МВД\n#Ижевск\n#АвтоВАЗ\n#Удмуртия\n#преступность\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы\n#МВД Удмуртии\n#Картина дня
      Фото: ИА "Сусанин"
      251
      0

      Обзор самых важных и интересных событий региона.

      Ижевск. Удмуртия. Следователи проверят деятельность «Аптек Удмуртии». По словам руководителя регионального ведомства, в отношении сотрудников Минздрава уже возбудили уголовное дело. Оно связано с превышением должностных полномочий. Об этом и других событиях в традиционной рубрике «Сусанина».

      Удмуртия в минуту: проверка "Аптек Удмуртии" и фото Lada Vesta SW Cross

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Стоимость госконтрактов:

      Врио главы Удмуртии сообщил о двукратном завышении стоимости госконтрактов в строительстве. Александр Бречалов уточнил, что речь идет о предстоящих закупках. По его словам, при сложившейся ситуации с бюджетом, власти должны бороться за каждый рубль.

      Эксклюзив «АвотВАЗа»:

      Фото и видео эксклюзивного автомобиля Lada Vesta SW Cross появились в соцсетях. Не презентованный вариант новинки «АвтоВАЗа» пригнали на тонировку и установку сигнализации в ижевский салон.

      Теплосети и дороги:

      Основной ремонт дорог и теплосетей в Ижевске должны завершить к 1 сентября. Сейчас работа идет по графику. Градоначальник отметил, что у него были опасения, связанные с нарушением сроков, из-за погоды.

      Уровень преступности:

      Глазовский, Шарканский и Воткинский районы оказались наименее криминальными в Удмуртии. Всего в регионе за полгода зарегистрировали 11,5 тыс преступлений. Это на 20% меньше, чем в январе-июне 2016 года.

      18:20, 20 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      251
      0
      #дороги\n#строительство\n#авто\n#общество\n#МВД\n#Ижевск\n#АвтоВАЗ\n#Удмуртия\n#преступность\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы\n#МВД Удмуртии\n#Картина дня

       

       

       

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