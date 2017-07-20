Обзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Следователи проверят деятельность «Аптек Удмуртии». По словам руководителя регионального ведомства, в отношении сотрудников Минздрава уже возбудили уголовное дело. Оно связано с превышением должностных полномочий. Об этом и других событиях в традиционной рубрике «Сусанина».

Удмуртия в минуту: проверка "Аптек Удмуртии" и фото Lada Vesta SW Cross Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Стоимость госконтрактов:

Врио главы Удмуртии сообщил о двукратном завышении стоимости госконтрактов в строительстве. Александр Бречалов уточнил, что речь идет о предстоящих закупках. По его словам, при сложившейся ситуации с бюджетом, власти должны бороться за каждый рубль.

Эксклюзив «АвотВАЗа»:

Фото и видео эксклюзивного автомобиля Lada Vesta SW Cross появились в соцсетях. Не презентованный вариант новинки «АвтоВАЗа» пригнали на тонировку и установку сигнализации в ижевский салон.

Теплосети и дороги:

Основной ремонт дорог и теплосетей в Ижевске должны завершить к 1 сентября. Сейчас работа идет по графику. Градоначальник отметил, что у него были опасения, связанные с нарушением сроков, из-за погоды.

Уровень преступности:

Глазовский, Шарканский и Воткинский районы оказались наименее криминальными в Удмуртии. Всего в регионе за полгода зарегистрировали 11,5 тыс преступлений. Это на 20% меньше, чем в январе-июне 2016 года.