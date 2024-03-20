Заместитель прокурора Удмуртии утвердил обвинение в отношении преступного «главаря»

Ижевск. Удмуртия. Заместитель прокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение в отношении лица, занявшего высшее положение в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Следствие установило, что в октябре-ноябре 2021 обвиняемый получил статус «положенец», благодаря чему получил власть над нижестоящими «рангами» в криминальной идеологии. Он пропагандировал им преступные идеи и с помощью этого объединял людей, склонных к криминальной деятельности.

Он управлял как лично, так и используя своих подчинённых. Обвиняемый вместе со своими помощниками организовывал «общак», разрешал имущественные и иные конфликты между заключёнными, назначал преступников на должности и был покровителем для лиц, готовящихся к преступлению..

Помимо этого, находясь в кабинете следователя и желая избежать наказания за совершённые преступления, мужчина уничтожил часть доказательств по своему уголовному делу.

За совершённые преступления обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 млн рублей.

В истории республики это второе уголовное дело в отношении «преступной верхушки». Ранее по этой статье Верховный суд Удмуртии осудил «вора в законе».