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      Глазовский, Шарканский и Воткинский районы оказались наименее криминальными в Удмуртии

      10:08, 20 июля, 2017
      Дарья Саушина
      10:08, 20 июля, 2017
      Дарья Саушина
      283
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#преступления\n#преступность\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      283
      0

      В целом по республике уровень преступности снизился на 18,7%.

      Ижевск. Удмуртия. Глазовский, Шарканский и Воткинский районы по итогам первого полугодия стали наименее криминальными в Удмуртии. По данным пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, в целом по региону зарегистрировали 11 571 преступление. Это на 18,7% меньше, чем в январе-июне 2016 года. В Поволжье снижение количества злодеяний составило 12,5%, в России – 12,9%.

      В Удмуртии уровень преступности в расчете на 10 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился с 93,7 до 76,3 преступлений. Самый низкий уровень преступности зафиксирован на территории Глазовского (57,2), Шарканского (57,6), Воткинского (58,7), Вавожского (59,1), Можгинского (59,9) и Малопургинского (60,8) районов.

      При этом наиболее высокие показатели в Юкаменском (104,7), Красногорском (101,2), Дебесском (93,3) районах. В Ижевске уровень преступности по итогам первого полугодия составил 85,6 преступлений на 10 тыс. жителей.

      10:08, 20 июля, 2017
      Дарья Саушина
      283
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#преступления\n#преступность\n#происшествие

       

       

       

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