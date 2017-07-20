Глазовский, Шарканский и Воткинский районы оказались наименее криминальными в Удмуртии

В целом по республике уровень преступности снизился на 18,7%.

Ижевск. Удмуртия. Глазовский, Шарканский и Воткинский районы по итогам первого полугодия стали наименее криминальными в Удмуртии. По данным пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, в целом по региону зарегистрировали 11 571 преступление. Это на 18,7% меньше, чем в январе-июне 2016 года. В Поволжье снижение количества злодеяний составило 12,5%, в России – 12,9%.

В Удмуртии уровень преступности в расчете на 10 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился с 93,7 до 76,3 преступлений. Самый низкий уровень преступности зафиксирован на территории Глазовского (57,2), Шарканского (57,6), Воткинского (58,7), Вавожского (59,1), Можгинского (59,9) и Малопургинского (60,8) районов.

При этом наиболее высокие показатели в Юкаменском (104,7), Красногорском (101,2), Дебесском (93,3) районах. В Ижевске уровень преступности по итогам первого полугодия составил 85,6 преступлений на 10 тыс. жителей.