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      Основной ремонт дорог и теплосетей в Ижевске должны завершить к 1 сентября

      15:28, 20 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:28, 20 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      94
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
      Фото: ИА "Сусанин"
      94
      0

      По словам главы столицы Удмуртии Юрия Тюрина, сейчас все работы идут по графику.

      Ижевск. Удмуртия. Основной ремонт дорог и теплосетей в Ижевске должны завершить к 1 сентября. По словам главы столицы Удмуртии Юрия Тюрина, сейчас все работы идут по графику.

      «На дорогах идет плановый и качественный ремонт. В этом году вопросы качества поставлены на нужный уровень и контролируются. Сроки исполнения по титулу этого года до 1 сентября. Также у нас в этом году образовалась экономия 161 млн рублей. На них отремонтируют участки улиц Пушкинской, Удмуртской и переулок Широкий. Эти работы запланированы на период с 1 сентября по 1 октября», - рассказал журналистам во время объезда Юрий Тюрин.

      Он также отметил, что работа по ремонту тепловых сетей идет в соответствии с графиком и концессионным соглашением.

      «В комплексе вся работа должна закончиться 1 сентября. 15 сентября уже начало отопительного сезона <…> Работы идут на высоком качестве. Уровень специалистов и рабочих соответствует требованиям», - сказал Тюрин.

      Градоначальник также отметил, что этим летом у него были опасения, связанные с нарушением сроков, из-за погоды.

      «В прошлом году мы с трудом уложились при идеальной погоде, но как ни странно, мы сейчас везде в графиках», - заключил Юрий Тюрин.

      15:28, 20 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      94
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы

       

       

       

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