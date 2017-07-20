По словам главы столицы Удмуртии Юрия Тюрина, сейчас все работы идут по графику.

Ижевск. Удмуртия. Основной ремонт дорог и теплосетей в Ижевске должны завершить к 1 сентября. По словам главы столицы Удмуртии Юрия Тюрина, сейчас все работы идут по графику.

«На дорогах идет плановый и качественный ремонт. В этом году вопросы качества поставлены на нужный уровень и контролируются. Сроки исполнения по титулу этого года до 1 сентября. Также у нас в этом году образовалась экономия 161 млн рублей. На них отремонтируют участки улиц Пушкинской, Удмуртской и переулок Широкий. Эти работы запланированы на период с 1 сентября по 1 октября», - рассказал журналистам во время объезда Юрий Тюрин.

Он также отметил, что работа по ремонту тепловых сетей идет в соответствии с графиком и концессионным соглашением.

«В комплексе вся работа должна закончиться 1 сентября. 15 сентября уже начало отопительного сезона <…> Работы идут на высоком качестве. Уровень специалистов и рабочих соответствует требованиям», - сказал Тюрин.

Градоначальник также отметил, что этим летом у него были опасения, связанные с нарушением сроков, из-за погоды.

«В прошлом году мы с трудом уложились при идеальной погоде, но как ни странно, мы сейчас везде в графиках», - заключил Юрий Тюрин.