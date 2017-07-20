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      Следственный комитет проверит деятельность «Аптек Удмуртии»

      13:26, 20 июля, 2017
      13:26, 20 июля, 2017
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      #бизнес\n#коррупция\n#Следственный комитет\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
      Фото: ИА Сусанин
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      По словам руководителя регионального управления, по факту злоупотребления должностных лиц в «Фармации» возбуждено уголовное дело.

      Ижевск. Удмуртия. Следственное управление СКР по Удмуртии проверит деятельность ГУП «Аптеки Удмуртии». Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказал руководитель ведомства Владимир Никешкин. По его словам, ранее было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностных лиц регионального Минздрава в другом унитарном предприятии – «Фармации». Оно связано с завышением закупочных цен на лекарства.

      «Злоупотребление должностных лиц Минздрава, потому что они диктовали цены, по каким ценам покупать эти лекарства. Поэтому у нас такое дело уголовное есть. Там проводится экспертиза, ревизии, мы его расследуем», - сообщил главный следователь Удмуртии.

      Теперь же правоохранители проверят и «Аптеки Удмуртии». Первые результаты работы планируют представить на следующей неделе. Владимир Никешкин также напомнил, что некоторое время обоими ГУПами руководил один и тот же человек. «Мы проверяли сговор, есть ли сговор, почему так цены, почему «Фармацию» и «Аптеки Удмуртии» возглавлял один человек? <…> как так может быть: один устанавливает цены, объявляет конкурсы и сам же потом покупает, в одном лице. Тогда поменяли эту ситуацию».

      Напомним, что накануне врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о признаках преднамеренного банкротства в «Аптеках Удмуртии». Он также потребовал освободить от занимаемых должностей руководителей двух ГУПов. Антикризисным менеджером на предприятия назначили Анастасию Муталенко.

      13:26, 20 июля, 2017
      312
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      #бизнес\n#коррупция\n#Следственный комитет\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

       

       

       

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