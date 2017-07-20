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      Фото и видео эксклюзивной Lada Vesta SW Cross ижевского автозавода появились в соцсетях

      15:45, 20 июля, 2017
      Вадим Исаков
      15:45, 20 июля, 2017
      Вадим Исаков
      409
      0
      #Ижевск\n#Ижавто\n#АвтоВАЗ\n#автомобилисты\n#пиратское видео\n#автомобиль
      Фото: vk.com/12volt_izh
      409
      0

      Нигде еще не презентованный вариант новинки «АвтоВАЗа» пригнали на тонировку и установку сигнализации в ижевский салон.

      Ижевск. Удмуртия. Фотографии и видеозаписи на которых изображен новый автомобиль Lada Vesta SW Cross в комплектации Exclusive появились в соцсетях. Медиаконтент разместили в группе ижевского салона «12 Вольт». Позже видеозаписи и фотографии интерьера удалили, но они уже разошлись по сети.

      «Еще не продают, а мы уже тонируем и ставим сигнализацию», – похвалились сотрудники салона на своей странице.

      Судя по информации в комментариях, автомобиль принадлежит Ижевской площадке Lada, где и намерены собирать этот автомобиль.

      Запечатленный автомобиль имеет уникальный цвет кузова, в который седаны не окрашивают. Рулевой колесо обтянуто кожей, на элементах салона видна надпись «Exclusive». Мотор у новинки установлен объемом 1,8 литра, коробка передач пятиступенчатая механическая. Присутствуют датчики давления в шинах.

      На видео показаны многочисленные отделения в багажнике, фальш-пол, ящик подлокотника, трехступенчатый подогрев сидений, вентилируемый бардачок, в котором видно углубление подстаканника.

      Интерьер эксклюзивной версии Lada Vesta SW Cross

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-20.

      Напомним, официально «АвтоВАЗ» продемонстрировал универсал «Весты» в кросс-версии лишь в минувшие выходные. Про комплектации и цены пока не сообщалось. О существовании «эксклюзива» можно было только догадываться – такую комплектацию пока не получил даже седан «Лада Веста», хотя его презентация прошла еще в 2016 году.

      15:45, 20 июля, 2017
      Вадим Исаков
      409
      0
      #Ижевск\n#Ижавто\n#АвтоВАЗ\n#автомобилисты\n#пиратское видео\n#автомобиль

       

       

       

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