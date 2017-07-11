Розыск человека в Удмуртии, «КамАЗ» против легковушки и штраф Кержакову за фото в Instagram: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Пока мы спим, в мире происходит много интересного. Что случилось в ночь с 10 на 11 июля, в традиционной рубрике расскажут корреспонденты «Сусанина».

Розыск

В Удмуртии разыскивают Соболеву Лидию Александровну 1947 года рождения, пишут в ИГГС. Женщина ушла 8 июля с СНТ Петушки (Гольянский тракт). Одета в коричневую кофту, черные брюки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам 8 912 467 71 33, 8 912 011 80 42 или в полицию.

Дым

Также жители Ижевска пожаловались в социальных сетях на непонятный желтый дым.

«КамАЗ» против легковушки

В Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября столкнулись «КамАЗ» и легковой автомобиль. О происшествии сообщили очевидцы в группе ИГГС.

Штраф за фото

Нападающего «Зенита» Александра Кержакова могут оштрафовать за ловлю лосося в Онежском озере. Об этом сообщает Lenta.ru.

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия заинтересовался публикацией спортсмена в Instagram, на которой он запечатлен с четырьмя лососями. Ловля этой рыбы на территории Карелии и Вологодской области запрещена. За возможное нарушение правил добычи водных биологических ресурсов (статья 8.37 КоАП) форварду грозит штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей.

«Мы начнем сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим, где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать», — отметили в ведомстве.