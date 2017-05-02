Знаки Удмуртии: новое платье для весны и погода на июнь

Народные приметы на вторник, 2 мая.

Ижевск. Удмуртия. В народе во вторник, 2 мая, почитают память Ивана-воина, известного своим даром находить и наказывать воров. Если у человека что-то пропадало именно 2 мая, то в этот день он отправлялся в церковь и служил молебен святому Иоанну Воину, после чего им открывалась истина о том, кто именно является вором, пишет Astromeridian.

Кроме того, отмечают день Ивана Ветхопещерника. Часто именно 2 мая случались первые майские грозы.

Была распространена традиция 2 мая выпекать пироги с начинками – это сулило богатый урожай. Крестьяне часто именно в этот день выносили в поле холсты, кланялись на все стороны света, а затем, обернувшись на Восток, говорили: «Вот и тебе, Весна-матушка, новинка новая». Далее расстилали холст на лугу, выкладывали на него испеченный пирог, после чего возвращались домой. Считалось, что Весна оденется в новые одежды, полакомится угощением, и это позволит получить прекрасный урожай конопли и льна.

Кстати, одевать Весну в новое платье – одна из самых старых славянских традиций. Обычно крестьяне 2 мая развешивали одеяния на кустах или раскладывали на земле, которая чуть поросла травой. Предки верили в то, что сила первой зелени и вешней воды передается холстам, а сила солнца передается человеческому роду через ткань. Холсты, после того, как они прогрелись на солнце и проветривались, готовили к ярмарке. Их сворачивали в своеобразные трубки – «новины». Если холсты на ярмарке хорошо продавались, то обязательно перед иконой Иоанна Ветхопещерника ставили свечки. Также к нему 2 мая обращались с молитвой для того чтобы защитить родных и близких от бед и напастей.

Народные приметы на 2 мая:

1. Дождливый и пасмурный день – июнь будет сухим и солнечным.

2. Зайцы до сих пор шерстку не сменили – стоит ожидать похолодания.

3. Теплая погода 2 мая – в конце месяца будет холодно.

4. Облака быстро бегут по небу 2 мая – дождя в ближайшие дни не будет.

5. Дикие утки вьют гнезда недалеко от воды – летом жди засухи. Напротив, если утки гнездятся подальше от водоемов - летние дни будут дождливыми.

6. Безветренная, золотистая заря вечером 2 мая – жди хорошей погоды.