  • $ 56.98 ↑
  • € 62.04 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Знаки Удмуртии: новое платье для весны и погода на июнь

      07:30, 02 мая, 2017
      07:30, 02 мая, 2017
      333
      0
      #общество\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#одежда\n#приметы\n#знак
      Фото: Public Domain Pictures
      333
      0

      Народные приметы на вторник, 2 мая.

      Ижевск. Удмуртия. В народе во вторник, 2 мая, почитают память Ивана-воина, известного своим даром находить и наказывать воров. Если у человека что-то пропадало именно 2 мая, то в этот день он отправлялся в церковь и служил молебен святому Иоанну Воину, после чего им открывалась истина о том, кто именно является вором, пишет Astromeridian.

      Кроме того, отмечают день Ивана Ветхопещерника. Часто именно 2 мая  случались первые майские грозы.

      Была распространена традиция 2 мая выпекать пироги с начинками – это сулило богатый урожай. Крестьяне часто именно в этот день выносили в поле холсты, кланялись на все стороны света, а затем, обернувшись на Восток, говорили: «Вот и тебе, Весна-матушка, новинка новая». Далее расстилали холст на лугу, выкладывали на него испеченный пирог, после чего возвращались домой. Считалось, что Весна оденется в новые одежды, полакомится угощением, и это позволит получить прекрасный урожай конопли и льна.

      Кстати, одевать Весну в новое платье – одна из самых старых славянских традиций. Обычно крестьяне 2 мая развешивали одеяния на кустах или раскладывали на земле, которая чуть поросла травой. Предки верили в то, что сила первой зелени и вешней воды передается холстам, а сила солнца передается человеческому роду через ткань. Холсты, после того, как они прогрелись на солнце и проветривались, готовили к ярмарке. Их сворачивали в своеобразные трубки – «новины». Если холсты на ярмарке хорошо продавались, то обязательно перед иконой Иоанна Ветхопещерника ставили свечки. Также к нему 2 мая обращались с молитвой для того чтобы защитить родных и близких от бед и напастей.

      Народные приметы на 2 мая:

      1. Дождливый и пасмурный день – июнь будет сухим и солнечным.

      2. Зайцы до сих пор шерстку не сменили – стоит ожидать похолодания.

      3. Теплая погода 2 мая  – в конце месяца будет холодно.

      4. Облака быстро бегут по небу 2 мая – дождя в ближайшие дни не будет.

      5. Дикие утки вьют гнезда недалеко от воды – летом жди засухи. Напротив, если утки гнездятся подальше от водоемов - летние дни будут дождливыми.

      6. Безветренная, золотистая заря вечером 2 мая – жди хорошей погоды.

      07:30, 02 мая, 2017
      333
      0
      #общество\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#одежда\n#приметы\n#знак
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа