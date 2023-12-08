В российские суды запретили приходить пьяными и в масках

Москва. Правила пребывания посетителей в судах утвердили на прошедшем в Москве Совете судей России. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».

В частности, официально утвержден дресс-код: на процесс запретили являться в спортивной или пляжной одежде и обуви. Также нельзя приходить в шортах выше колен; одежде и обуви с надписями и рисунками, оскорбляющими человеческое достоинство или демонстрирующими неуважение к суду. Кроме того, истцы, ответчики, свидетели и посетители не должны быть в одежде, препятствующей идентификации личности.

В правилах оговаривается также запрет на пребывание в суде лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Фото- и видеосъемка в здании суда может производиться только с разрешения его председателя, заместителя либо другого уполномоченного работника.