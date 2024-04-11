Бренд одежды из Удмуртии признали лучшим аутентичным локальным брендом одежды

Ижевск. Удмуртия. Бренд RAMILA LOKAH из Удмуртии признали лучшим аутентичным локальным брендом одежды на премии «Прорыв года» от журнала KOVA. Вручение премии состоялось в Москве 10 апреля. На мероприятии отметили популярных блогеров, представителей бизнеса из сферы красоты и fashion-индустрии, а также СМИ.

Бренд RAMILA LOKAH из Удмуртии получил награду в премии KOVA AWARDS «Прорыв года-2024» в номинации «Лучший аутентичный локальный бренд одежды». Этот бренд выпускает лимитированные коллекции одежды с концептуальным содержанием и архаическими образами.

Основательница бренда Рамиля Фазылова призналась, что мечтает, чтобы больше женщин обратилось к индивидуальной красоте и обрело внутреннюю целостность через внешние образы.

«На премию в Москву я увезла подарки, среди них «Внутренний свет» — платье, которое дорого моему сердцу! Женщина, для которой создавалось платье с вышивкой «Лотосы», — духовно чиста перед собой и другими, обладает открытой душой. Бренд RAMILA LOKAH создает благородные платья, в которых каждая женщина почувствует себя Богиней на празднике, Хозяйкой жизни, Ведающей», — рассказала Рамиля Фазылова.

Отметим, что премия KOVA AWARDS организована Ольгой Кузенковой. В ходе премии награды также получили Анастасия Волочкова, Игорь Тальков-младший, Катя Чехова, группа «Тутси», Сергей Арутюнов.