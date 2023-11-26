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В Глазове оштрафовали продавца за нелегальное использование персонажей мультсериала «Лунтик и его друзья»

13:10, 26 ноября, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В Глазове оштрафовали продавца за нелегальное использование персонажей мультсериала «Лунтик и его друзья»
13:10, 26 ноября, 2023
Константин Ижболдин
журналист
363
0
#Глазов\n#судебное разбирательство\n#одежда
Фото: unsplash.com (Glenn Carstens-Peters)
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В магазине продавалась контрафактная детская одежда с изображениями популярных мультгероев.

Глазов. Удмуртия. В Глазове оштрафовали продавца детской одежды за нелегальное использование изображений персонажей из мультсериала «Лунтик и его друзья». Об этом сообщается на сайте Глазовского районного суда. 

Судья удовлетворил требования истца за нарушение исключительных авторских прав ООО «Студия анимационного кино Мельница». Представители данной компании обратились в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав.

Истец указал, что им был выявлен факт продажи контрафактной продукции, нарушающий его исключительные права. В одной из торговых организаций Глазова продавалась детская одежда с изображением персонажей «Бабочка», «Вупсень и Пупсень», «Кузя», «Мила», «Генерал Шер», «Лунтик», исключительные права на указанные объекты авторского права принадлежат вышеназванной анимационной студии. Сведения о регистрации указанных товарных знаков имеются на сайте Федерального института промышленной собственности и они имеют международную охрану на территории Российской Федерации.

Судом установлено, что ответчик продажу данного товара осуществлял в отсутствие каких-либо соглашений с правообладателем ООО «Студия анимационного кино «Мельница». 

В результате суд обязал ответчика выплатить истцу компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав в размере 110 000 руб. Судебное решение вступило в законную силу.

 

13:10, 26 ноября, 2023
Константин Ижболдин
журналист
363
0
#Глазов\n#судебное разбирательство\n#одежда