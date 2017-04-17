Управления Роспотребнадзора по Удмуртии продолжит следить за ситуацией.

Балезино. Качество воды в Балезино привели в норму. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии, ведомство продолжит контролировать ситуацию.

«По состоянию на 17 апреля 2017 года установлено, что отобранные пробы питьевой воды из разводящей сети, водоочистных сооружений соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим и по органолептическим показателям. Энтеропатогенные вирусы в воде не обнаружены», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что ранее по предписанию управления в поселке и двух деревнях (Кестым и Кожило) была проведена дезинфекция воды.

Напомним, 14 февраля в районе запретили пить воду из-под крана, закрыли детские сады, которые позднее открыли. В то же время в Глазове ввели усиленный контроль за состоянием воды. Также Роспотребнадзор проверит балезинскую управляющую компанию ООО «УК ЖКХ «Территория».