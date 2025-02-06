Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
Московская область. Электропоезд сбил жителя Удмуртии в Московской области. Об этом сообщает Общественная служба новостей, ссылаясь на свой источник.
Инцидент произошёл на станции Калинина. Отмечается, что житель Удмуртии переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
На станцию были вызваны экстренные службы. Врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.
Сообщается, что по данному факту начали проверку. Официальных комментариев пока не поступало.