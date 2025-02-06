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В Московской области электричка насмерть сбила жителя Удмуртии

16:40, 06 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Московской области электричка насмерть сбила жителя Удмуртии
16:40, 06 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
178
0
#Московская область\n#Удмуртия\n#поезд\n#происшествие
Источник фото: ИА «Сусанин»
178
0

Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Московская область. Электропоезд сбил жителя Удмуртии в Московской области. Об этом сообщает Общественная служба новостей, ссылаясь на свой источник.

Инцидент произошёл на станции Калинина. Отмечается, что житель Удмуртии переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

На станцию были вызваны экстренные службы. Врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.

Сообщается, что по данному факту начали проверку. Официальных комментариев пока не поступало. 

16:40, 06 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
178
0
#Московская область\n#Удмуртия\n#поезд\n#происшествие