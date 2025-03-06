Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид

Гараж с тремя мотоциклами загорелся в Ижевске

11:26, 06 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Гараж с тремя мотоциклами загорелся в Ижевске
11:26, 06 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
115
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МЧС\n#пожар\n#мотоциклы\n#происшествие
Источник фото: пресс-служба МЧС России по Удмуртии
115
0

Причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ижевск. Удмуртия. Гараж с тремя мотоциклами загорелся в Ижевске. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Возгорание произошло вчера в одном из гаражных кооперативов на улице Пойма.

«Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали возгорание на 30 кв. м. Им удалось спасти три мотоцикла и имущество, а также отстоять соседний гараж», – отметил дознаватель МЧС Иван Анисимов

В результате возгорания никто не пострадал. Причиной возникновения огня стало короткое замыкание.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:26, 06 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
115
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МЧС\n#пожар\n#мотоциклы\n#происшествие