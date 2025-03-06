Ижевск. Удмуртия. Гараж с тремя мотоциклами загорелся в Ижевске. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Возгорание произошло вчера в одном из гаражных кооперативов на улице Пойма.

«Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали возгорание на 30 кв. м. Им удалось спасти три мотоцикла и имущество, а также отстоять соседний гараж», – отметил дознаватель МЧС Иван Анисимов

В результате возгорания никто не пострадал. Причиной возникновения огня стало короткое замыкание.