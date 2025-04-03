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Во время готовки жительница Удмуртии спалила дом

12:00, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Во время готовки жительница Удмуртии спалила дом
12:00, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
148
0
#Удмуртия\n#Ува\n#происшествие\n#пожар\n#МЧС
Источник фото: МЧС Удмуртии
148
0

Она варила суп и уснула перед телевизором.

Ува. Удмуртия. Готовка супа привела к пожару в Увинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

В селе Нылга 58-летняя женщина варила суп, но, засмотревшись телевизор, уснула. В результате на кухне разгорелся пожар. 

Соседи заметили дым из окон и вызвали пожарных. Хозяйка дома вовремя проснулась, на тот момент кухня уже горела открытым пламенем и в доме было нечем дышать. 

В пожаре оказалась уничтожена обрешётка кровли и внутренняя отделка на 70 кв. м. 

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что нельзя оставлять процесс готовки еды без присмотра. Чтобы подобного не произошло, нужно установить пожарный извещатель, который оповестит о возгорании. 

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12:00, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
148
0
#Удмуртия\n#Ува\n#происшествие\n#пожар\n#МЧС