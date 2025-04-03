Ува. Удмуртия. Готовка супа привела к пожару в Увинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

В селе Нылга 58-летняя женщина варила суп, но, засмотревшись телевизор, уснула. В результате на кухне разгорелся пожар.

Соседи заметили дым из окон и вызвали пожарных. Хозяйка дома вовремя проснулась, на тот момент кухня уже горела открытым пламенем и в доме было нечем дышать.

В пожаре оказалась уничтожена обрешётка кровли и внутренняя отделка на 70 кв. м.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что нельзя оставлять процесс готовки еды без присмотра. Чтобы подобного не произошло, нужно установить пожарный извещатель, который оповестит о возгорании.