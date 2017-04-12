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      Школы и детсады в Балезино открыли несмотря на плохое качество воды

      10:58, 12 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      10:58, 12 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      181
      0
      #Ижевск\n#Балезино\n#Удмуртия\n#вода
      181
      0

      Сообщалось, что работать они начнут в четверг, 13 апреля.

      Балезино. Удмуртия. Школы и детские сады в Балезино, деревнях Кожило и Кестым, где водопроводная вода бежала с запахом гнили, открыли. Об это корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в администрации муниципалитета.

      Занятия в школах сократили до 30 минут.

      Анализ питьевой воды в Балезино показал, что она не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по показателям запаха в два раза.

      «Полный анализ проб воды будет предоставлен территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в Глазове к вечеру 12 апреля 2017 года», - сообщается на сайте Балезинского района.

      Врачи по-прежнему советую воду перед употреблением отстаивать и кипятить.

      Детские сады в Балезино, Кожило и Кестыме закрыли во вторник, 12 апреля. Водопроводная вода в этих населенных пунктах бежит с запахом гнили, навоза или силоса. Образовательные учреждения планировали открыть в четверг, 13 апреля.

      10:58, 12 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      181
      0
      #Ижевск\n#Балезино\n#Удмуртия\n#вода
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