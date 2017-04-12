Школы и детсады в Балезино открыли несмотря на плохое качество воды

Сообщалось, что работать они начнут в четверг, 13 апреля.

Балезино. Удмуртия. Школы и детские сады в Балезино, деревнях Кожило и Кестым, где водопроводная вода бежала с запахом гнили, открыли. Об это корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в администрации муниципалитета.

Занятия в школах сократили до 30 минут.

Анализ питьевой воды в Балезино показал, что она не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по показателям запаха в два раза.

«Полный анализ проб воды будет предоставлен территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в Глазове к вечеру 12 апреля 2017 года», - сообщается на сайте Балезинского района.

Врачи по-прежнему советую воду перед употреблением отстаивать и кипятить.

Детские сады в Балезино, Кожило и Кестыме закрыли во вторник, 12 апреля. Водопроводная вода в этих населенных пунктах бежит с запахом гнили, навоза или силоса. Образовательные учреждения планировали открыть в четверг, 13 апреля.