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      В Балезино запретили пить воду из-под крана

      10:24, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      10:24, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      248
      0
      #Глазов\n#Балезино\n#Удмуртия\n#вода
      Фото: @arzik2
      248
      0

      14 и 15 апреля в поселке проведут промывку и дезинфекцию сетей водоснабжения.

      Балезино. Удмуртия. Промывку и дезинфекцию сетей водоснабжения проведут в Балезино. Как сообщают на сайте администрации района, работы проведу с 18:00 14 апреля до 6:00 15 апреля. Пить воду в это время запрещается.

      Также в сообщении указано, что на основании предписания Роспотребнадзора Удмуртии в Глазове от 13 апреля в Балезино вводится режим гиперхлорирования питьевой воды до особого указания.

      Перед употреблением питьевую воду необходимо отстаивать в течении двух часов и обязательно кипятить.

      Напомним, что из-за плохого качества воды в Балезино, Кожило и Кестыме закрыли детские сады, которые позднее открыли. В то же время в Глазове ввели усиленный контроль за состоянием воды.

      Также накануне сообщалось, что Роспотребнадзор проверит балезинскую управляющую компанию ООО «УК ЖКХ «Территория». 

      10:24, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      248
      0
      #Глазов\n#Балезино\n#Удмуртия\n#вода
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