В Балезино запретили пить воду из-под крана

14 и 15 апреля в поселке проведут промывку и дезинфекцию сетей водоснабжения.

Балезино. Удмуртия. Промывку и дезинфекцию сетей водоснабжения проведут в Балезино. Как сообщают на сайте администрации района, работы проведу с 18:00 14 апреля до 6:00 15 апреля. Пить воду в это время запрещается.

Также в сообщении указано, что на основании предписания Роспотребнадзора Удмуртии в Глазове от 13 апреля в Балезино вводится режим гиперхлорирования питьевой воды до особого указания.

Перед употреблением питьевую воду необходимо отстаивать в течении двух часов и обязательно кипятить.

Напомним, что из-за плохого качества воды в Балезино, Кожило и Кестыме закрыли детские сады, которые позднее открыли. В то же время в Глазове ввели усиленный контроль за состоянием воды.

Также накануне сообщалось, что Роспотребнадзор проверит балезинскую управляющую компанию ООО «УК ЖКХ «Территория».