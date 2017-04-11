Детские сады и школы закрыли в Балезино из-за запаха гнили в водопроводной воде

В поселке прошло заседание комиссии по ЧС.

Балезино. Удмуртия. В Балезино прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в понедельник, 10 апреля, в Балезино, деревнях Кожило и Кестым в водопроводная вода была с запахом гнили, навоза или силоса.

Специалисты уже взяли пробы на анализ реки Чепца у карьера деревни Седьяр; реки Чепца у водозабора; реки Юнда у деревни Такапи. Анализы проведут на химию и микробиологию. По химическим показателям некоторые данные будут готовы уже к 13:00 вторника, 11 апреля, а по микробиологии к 13:00 12 апреля.

Сейчас хлорирование имеет показатель 1,2 – то есть в два раза превышает норму. Запах появляется при температуре 60-80 градусов по Цельсию, а при 200 градусах он становится очень сильным.

По словам главного врача Белезинской районной больницы, воду можно пить только после отстаивания в течение 2-х часов и последующего кипячения, но лучше употреблять бутилированную.

До получения полных результатов проб воды, на заседании приняли решение до четверга, 13 апреля, закрыть детские сады и школы в этих населенных пунктах. Сегодня обследуют прилегающие территории вдоль русла реки Юнда на предмет попадания отходов животноводства в водоем, места отбора проб воды на реке Юнда уже определили.

Напомним, руководитель управления Роспотребнадзора в Удмуртии Наталья Матюшина говорила о том, что самое плохое качество питьевой воды в Удмуртии зафиксировали в Балезино и селе Октябрьский Завьяловского района.