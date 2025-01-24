Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Удмуртии

17:12, 24 января, 2025
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Удмуртии
17:12, 24 января, 2025
38
0
#ДТП\n#Удмуртия\n#МЧС\n#ГАИ\n#Минздрав\n#происшествие
Источник фото: первый отдел Управления Госавтоинспекции по Удмуртии
38
0

Их госпитализировали.

Завьялово. Удмуртия. Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Четверых пострадавших госпитализировали в Первую республиканскую клиническую больницу, еще троих – в Увинскую районную больницу. Все они получили травмы различной степени тяжести. 

По информации Госавтоинспекции Удмуртии, авария произошла 24 января около 14:15. По предварительным данным, на 41 км автодороги «Ижевск – Ува» на территории Завьяловского района между деревнями Средний Постол и Бинвирь женщина за рулем «Лады Калина» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с маршрутным микроавтобусом «Газель», который в свою очередь врезался в грузовой фургон Ford.

Всего в микроавтобусе находились 18 пассажиров.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике, водитель маршрутки оказался зажат в искорёженном транспорте. Его деблокировку проводили спасатели.

17:12, 24 января, 2025
38
0
#ДТП\n#Удмуртия\n#МЧС\n#ГАИ\n#Минздрав\n#происшествие