Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Четверых пострадавших госпитализировали в Первую республиканскую клиническую больницу, еще троих – в Увинскую районную больницу. Все они получили травмы различной степени тяжести.

По информации Госавтоинспекции Удмуртии, авария произошла 24 января около 14:15. По предварительным данным, на 41 км автодороги «Ижевск – Ува» на территории Завьяловского района между деревнями Средний Постол и Бинвирь женщина за рулем «Лады Калина» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с маршрутным микроавтобусом «Газель», который в свою очередь врезался в грузовой фургон Ford.

Всего в микроавтобусе находились 18 пассажиров.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике, водитель маршрутки оказался зажат в искорёженном транспорте. Его деблокировку проводили спасатели.