Глава Удмуртии о госдолге: республика вправе рассчитывать на особое внимание правительства

Александр Бречалов рассказал, что программа индивидуального развития республики – это предложение иначе посмотреть на финансы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию с госдолгом региона и опасения Счетной палаты о финансовой устойчивости республики. На сессии Госсовета Удмуртии во вторник, 6 апреля, Александр Бречалов напомнил, что на 1 января общий размер задолженности региона составлял 64 млрд рублей, увеличившись за коронавирусный год на 18 млрд рублей.

«Конечно, госдолг можно увеличивать, когда деньги идут на развитие. А значит, что вложенный рубль, вложенные инвестиции вернутся налогами», - сказал руководитель республики. По его словам, в Удмуртии особенная ситуация. Если в «сытом» 2019 году республика направила в федеральный бюджет 163 млрд рублей, то в 2020 году – 115 млрд рублей, хотя ожидалось большее падение. При этом в прошлом году сократился объем федеральных дотаций. А по итогам первых двух месяцев этого года отчисления в бюджет страны составили 23,6 млрд рублей, что, по данным главы Удмуртии, больше, чем в ряде других регионов.

«Я считаю, что республика вправе рассчитывать на такое же особое внимание со стороны правительства», - сказал Александр Бречалов.

Власти региона рассчитывают на принятие индивидуальной программы развития республики. Это позволит оставлять больше денег в Удмуртии и направлять их на развитие. Сейчас документ находится в правительстве России. «Мы предложили правительству с одной стороны по-другому посмотреть на финансы, на бюджет Удмуртии. <…> Но с другой стороны в шаге раз в 6 месяцев мы готовы отчитываться о том, как мы развиваем экономику», - сообщил Александр Бречалов, отвечая на вопросы депутатов Госсовета.

Ранее председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин отметил высокую долговую нагрузку в трех регионах, в том числе и в Удмуртии. По его мнению, если долги продолжат расти, это может привести к пирамиде.