Глава Счетной палаты отметил высокую долговую нагрузку Удмуртии

Он предупредил об опасном приближении регионов к долговой пирамиде.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил высокую долговую нагрузку в трех регионах страны - Удмуртии, Мордовии и Хакасии. Об этом пишет Фонтанка.ру со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, именно в этих субъектах долг превышает 100% от доходов. По его мнению, если долги регионов всей страны продолжат расти, это может привести к пирамиде. "Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования", - сказал он РИА "Новости", пишет издание.

Он отметил, в 2020 году госдолг регионов возрос на 18% до 2,5 трлн рублей. Это максимум за последнее десятилетие.