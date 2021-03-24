Объём налоговых отчислений в Удмуртии по итогам двух месяцев упал на уровень 2019 года

Всего федерация получила от республики более 23 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Объём налоговых поступлений от жителей и предприятий Удмуртии в консолидированный бюджет Российской Федерации упал на уровень 2019 года и составил 30,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Удмуртской Республике.

За январь-февраль 2021 года жители и предприятия Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 30,3 млрд рублей налогов и неналоговых платежей. Это меньше прошлогоднего показателя почти на 6 млрд рублей. В 2019 году перечисления от Удмуртии составили около 31 млрд рублей.

В республиканский бюджет поступило 6,6 млрд рублей, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 6,14 млрд рублей. Федеральный бюджет получил от жителей региона 23,6 млрд рублей.

Основным платежом в региональную казну стал налог на доходы физических лиц — 3,86 млрд рублей, затем идёт налог на прибыль организаций — 1,03 млрд рублей, налог на имущество — 0,52 млрд рублей, акцизы принесли бюджету Удмуртии 0,81 млрд рублей, остальные налоги и сборы — 0,47 млрд рублей.

Для федерального бюджета основным платежом стали налоговые поступления за пользование природными ресурсами — 16,83 млрд рублей, налог на добавленную стоимость — 6,26 млрд рублей.

Вырос объём доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в Удмуртии — 7,8 млрд рублей, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 7,2 млрд рублей.