Удмуртия в 2019 году перечислила в федеральный бюджет более 163 млрд рублей налогов

Всего за прошедший год налоговые перечисления составили 228 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. За 2019 год в Удмуртии собрали 228 млрд налогов, большая часть из которых мобилизовали в федеральный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по республике.

В 2019 году собрано на 10 млрд рублей больше, чем в 2018 году. Из 228 млрд рублей в федеральный бюджет отправлено 163,37 млрд рублей (71,5%). В бюджете Удмуртии осталось 64 млрд рублей или 28,5%.

Доходы в консолидированный бюджет Удмуртии распределились следующим образом:

25,04 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 38,5%);

20,96 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 32,3%);

9,29 млрд рублей по налогам на имущество (или 14,3%);

5,18 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 8%);

4,51 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 6,9%).

В структуре налоговых поступлений федерального бюджета основную долю заняли платежи за пользование природными ресурсами – 113, 22 млрд рублей (69,3%), а также НДС – 44,76 млрд рублей (27,5%).