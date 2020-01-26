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Удмуртия в 2019 году перечислила в федеральный бюджет более 163 млрд рублей налогов

18:03, 26 января, 2020
Юрий Абашев
Удмуртия в 2019 году перечислила в федеральный бюджет более 163 млрд рублей налогов
18:03, 26 января, 2020
Юрий Абашев
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#бюджет\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: md-gazeta.ru
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Всего за прошедший год налоговые перечисления составили 228 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. За 2019 год в Удмуртии собрали 228 млрд налогов, большая часть из которых мобилизовали в федеральный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по республике.

В 2019 году собрано на 10 млрд рублей больше, чем в 2018 году. Из 228 млрд рублей в федеральный бюджет отправлено 163,37 млрд рублей (71,5%). В бюджете Удмуртии  осталось 64 млрд рублей или 28,5%.

Доходы в консолидированный бюджет Удмуртии распределились следующим образом:

  • 25,04 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 38,5%);
  • 20,96 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 32,3%);
  • 9,29 млрд рублей по налогам на имущество (или 14,3%);
  • 5,18 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 8%);
  • 4,51 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 6,9%).

В структуре налоговых поступлений федерального бюджета основную долю заняли платежи за пользование природными ресурсами – 113, 22 млрд рублей (69,3%), а также НДС – 44,76 млрд рублей (27,5%).

18:03, 26 января, 2020
Юрий Абашев
211
0
#бюджет\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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