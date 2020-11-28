Глава Удмуртии обсудил проблемы и достижения региона с лидерами фракций Госсовета

Речь шла о занятости населения, медицине, инициативном бюджетировании и других важных направлениях работы.



Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с руководителями фракций регионального парламента. С депутатами он обсудил социально-экономическое развитие республики и приоритеты при формировании бюджета на 2021 год.

Как отмечает пресс-служба главы и правительства республики, представителей политических партий в Госсовете Удмуртии интересовали многие вопросы. Среди них – ситуация с безработицей в период пандемии, вопросы лекарственного обеспечения, а также подготовка к проведению Года села, которым объявлен наступающий 2021 год.

В частности, представителя ЛДПР волновало снижение уровня занятости населения Удмуртии. Как рассказал Александр Бречалов, самой сложной ситуация была в конце августа, когда без работы оказалось 29,8 тыс. жителей республики. С сентября численность безработных начала снижаться, достигнув в ноябре отметки 18,1 тыс. человек. Очень кстати пришлась помощь из федерального бюджета на обеспечение граждан повышенными пособиями в объеме 1,9 млрд рублей. При этом больше тысячи безработных предпенсионного возраста и женщин с детьми удалось обучить новым востребованным профессиям.

На вопросы от фракции КПРФ по здравоохранению глава региона уточнил, что в будущем году расходы бюджета на льготные лекарства будут не ниже, чем в текущем, а возможно и выше. Кроме того, в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, на строительство 87 фельдшерско-акушерских пунктов потрачено 411 млн рублей. В рамках проекта «Год села» к ФАПам отремонтируют дороги, помогут с привлечением медперсонала.

Тему продолжил лидер фракции «Справедливая Россия» Фарит Юнусов. Его интересовала возможность строительства в Удмуртии современного инфекционного госпиталя с привлечением федеральных средств. Александр Бречалов ответил, что в связи с распространением коронавируса вопрос изучался рабочей группой с привлечением руководства Минздрава региона. Было отмечено, что на ближайшее время мест в имеющихся больницах достаточно. Если ситуация с заболеваемостью изменится, власти республики могут вернуться к обсуждению данной темы.

Елена Дербилова, возглавляющая фракцию «Единая Россия», поблагодарила Александра Бречалова за поддержку проекта «Инициативное бюджетирование» и спросила о возможностях его расширения с учетом принятия на федеральном уровне закона «о народном бюджете», позволяющего жителям самим решать, какие объекты необходимо строить и ремонтировать на данной территории в первую очередь.

Глава Удмуртии пообещал поддерживать развитие этой схемы на региональном уровне и дальше, но с обязательным условием проведения конкурсных процедур. Также он привел примеры глав поселений, которые пишут по 10 проектов, потом подают заявки в различные фонды и стабильно выигрывают по 3-5 конкурсов.

«Нужно перенимать этот опыт, работать в более широком формате. «Инициативное бюджетирование» - это только один из механизмов, и он успешно реализуется. Давайте обучать коллег на местах, выходить на всероссийские конкурсы. Это позволить привлечь больше средств вне республики», - добавил Александр Бречалов.

В завершение встречи глава республики поблагодарил парламентариев за компетентные предложения и призвал совместно работать на благо региона и далее.