И.о. министра здравоохранения Удмуртии назначат Андрея Воздвиженского

Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в ведомстве.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющим обязанности министра здравоохранения Удмуртии назначат первого заместителя экс-главы ведомства Андрея Воздвиженского. Об этом во вторник, 25 апреля, корреспонденту «Сусанина» сообщила начальник управления организационной, правовой и кадровой работы Минздрава республики Ольга Антонова.

«Насколько я понимаю, на временное исполнение сейчас готовятся документы на первого зама Воздвиженского. Завтра уже будет распоряжение председателя правительства о возложении обязанностей на первого зама – Воздвиженский Андрей Вадимович», - сказала Антонова.

Бывший и.о. министра здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршин подал в отставку во вторник, 25 апреля 2017 года.