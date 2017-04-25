  • $ 56.08 ↓
  • € 60.85 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      И.о. министра здравоохранения Удмуртии назначат Андрея Воздвиженского

      11:48, 25 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:48, 25 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      781
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии
      781
      0

      Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в ведомстве.

      Ижевск. Удмуртия. Исполняющим обязанности министра здравоохранения Удмуртии назначат первого заместителя экс-главы ведомства Андрея Воздвиженского. Об этом во вторник, 25 апреля, корреспонденту «Сусанина» сообщила начальник управления организационной, правовой и кадровой работы Минздрава республики Ольга Антонова.

      «Насколько я понимаю, на временное исполнение сейчас готовятся документы на первого зама Воздвиженского. Завтра уже будет распоряжение председателя правительства о возложении обязанностей на первого зама – Воздвиженский Андрей Вадимович», - сказала Антонова.

      Бывший и.о. министра здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршин подал в отставку во вторник, 25 апреля 2017 года.

      11:48, 25 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      781
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа