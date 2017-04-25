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      И.о. министра здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршин подал в отставку

      09:12, 25 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      09:12, 25 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1974
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#Алексей Чуршин
      1974
      0

      Об этом написал в Twitter врио главы региона Александр Бречалов.

      Ижевск. Удмуртия. И.о. министра здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршин подал в отставку. Об этом написал в Twitter врио главы региона Александр Бречалов.

       

      Александр Бречалов on Twitter

      Накопившиеся проблемы в здравоохранении Республики требуют кардинальной перезагрузки работы министерства! Принял отставку А.Д.Чуршина.

       

      «Проблем много. Три года я отработал и решил просто-напросто уйти», - сказал корреспонденту «Сусанина» Алексей Чуршин.

      Наша справка:

      Чуршин Алексей Дмитриевич Родился 5 ноября 1963 года в поселке Дербешка Мензелинского района Татарской АССР. В 1987 году окончил Ижевский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», доцент по кафедре поликлинической терапии, доктор медицинских наук.

      1980 - 1981 годы - техник-метеоролог метеорологического авиационного поста Каракулино авиаметстанции «Ижевск»;

      1984 - 1987 годы - медбрат отделения дистанционной диагностики Республиканского кардиологического клинического диспансера, Ижевск;

      1987 - 1989 годы - клинический ординатор кафедры поликлинической терапии Ижевской государственной медицинской академии;

      1989 - 1990 годы - старший лаборант кафедры поликлинической терапии Ижевской государственной медицинской академии;

      1990 - 1994 годы - ассистент кафедры поликлинической терапии Ижевской государственной медицинской академии;

      1994 - 1999 годы - доцент кафедры внутренних болезней факультета последипломной подготовки с курсом поликлинической терапии Ижевской государственной медицинской академии;

      1999 - 2012 годы - главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 8 управления здравоохранения администрации города Ижевска»;

      2012 - 2014 годы - главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская больница № 10 министерства здравоохранения Удмуртской Республики», Ижевск;

      2014 год - исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртской Республики, Ижевск;

      2014-по настоящее время - министр здравоохранения Удмуртской Республики, Ижевск.

      Награжден медалью Жукова, знаком «В память о катастрофе на Чернобыльской АЭС», знаком «Отличник здравоохранения», почетной грамотой Государственного совета Удмуртской Республики, почетной грамотой администрации Ижевска, ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики».

      09:12, 25 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1974
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#Алексей Чуршин
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