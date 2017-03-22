Глава Удмуртии сохранил 11 место в медиарейтинге руководителей регионов Приволжья

При этом по итогам февраля в федеральном списке Александр Соловьев опустился на 9 позиций.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александра Соловьев сохранил 11 место из 14 возможных в медиарейтинге руководителей регионов Приволжского федерального округа. Однако он опустился на 9 строчек в федеральном списке и оказался на 65 позиции из 85, сообщает Медиалогия.

Лидером рейтинга в Приволжском федеральном округе стал глава Пермского края Максим Решетников (5 117 упоминаний), президент Татарстана Рустам Минниханов сместился на второе место (6 008), третьим стал Валерий Радаев из Саратовской области (4 001).

В федеральный топ-3 вошли Сергей Собянин (Москва), Максим Решетников (Пермский край) и Андрей Воробьев (Московская область).

Также напомним, что в феврале Соловьев потерял две позиции в топ-20 губернаторов России по упоминаемости в соцмедиа. Он расположился на 14 месте.