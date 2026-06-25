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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В одну из школ Удмуртии привезли 90 кг моркови и 5 сеток капусты для приготовления сухих супов для участников СВО

12:10, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В одну из школ Удмуртии привезли 90 кг моркови и 5 сеток капусты для приготовления сухих супов для участников СВО
12:10, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#Можгинский район\n#Удмуртия\n#еда\n#СВО\n#помощь
Источник фото: vk.com (Александр Васильев)
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Работники школы несколько часов трудились над созданием заготовок.

Можга. Удмуртия. В Большеучинской школе-интернат в Удмуртии сделали большой запас сухих супов для участников СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Можгинского района Александр Васильев.

В школу в селе Большая Уча привезли 90 кг моркови и 5 сеток капусты, чтобы приготовить сухие супы. Педагогам, поварам и помощникам воспитателей потребовалось несколько часов, чтобы подготовить овощи к переработке. В результате сухие супы потом направят в зону спецоперации для поддержки местных бойцов.

«Для наших ребят, которые сегодня далеко от дома, важна любая поддержка. И очень ценно, что у нас столько людей, готовых помочь от всего сердца», — отметил Александр Васильев. 

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12:10, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#Можгинский район\n#Удмуртия\n#еда\n#СВО\n#помощь