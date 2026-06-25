Можга. Удмуртия. В Большеучинской школе-интернат в Удмуртии сделали большой запас сухих супов для участников СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Можгинского района Александр Васильев.

В школу в селе Большая Уча привезли 90 кг моркови и 5 сеток капусты, чтобы приготовить сухие супы. Педагогам, поварам и помощникам воспитателей потребовалось несколько часов, чтобы подготовить овощи к переработке. В результате сухие супы потом направят в зону спецоперации для поддержки местных бойцов.

«Для наших ребят, которые сегодня далеко от дома, важна любая поддержка. И очень ценно, что у нас столько людей, готовых помочь от всего сердца», — отметил Александр Васильев.