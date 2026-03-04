Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске 3 марта обновился рекорд по количеству осадков

11:10, 04 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске 3 марта обновился рекорд по количеству осадков
11:10, 04 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
252
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#осадки\n#снегопад\n#рекорд
Источник фото: ИА «Сусанин»
252
0

Он не менялся 18 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 3 марта зафиксировали новый суточный рекорд осадков. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В третий день весны на метеостанции «Ижевск» сумма выпавших осадков достигла 7,8 мм. Отмечается, что 1 миллиметр осадков соответствует 1 литру на 1 квадратный метр.

Данный показатель превысил значение, сделанное 3 марта 2008 года. Тогда в городе выпало 6,5 мм осадков.

Таким образом, прошедший снегопад вошёл в историю метеонаблюдений в Ижевске как один из самых интенсивных снегопадов за все 3 марта. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:10, 04 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
252
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#осадки\n#снегопад\n#рекорд