Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 3 марта зафиксировали новый суточный рекорд осадков. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В третий день весны на метеостанции «Ижевск» сумма выпавших осадков достигла 7,8 мм. Отмечается, что 1 миллиметр осадков соответствует 1 литру на 1 квадратный метр.

Данный показатель превысил значение, сделанное 3 марта 2008 года. Тогда в городе выпало 6,5 мм осадков.

Таким образом, прошедший снегопад вошёл в историю метеонаблюдений в Ижевске как один из самых интенсивных снегопадов за все 3 марта.