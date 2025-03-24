Глазов. Удмуртия. Молочную кухню в Глазове не планируют восстанавливать. Об этом «Сусанину» сообщил Минздрав Удмуртии.

Напомним, в сентябре 2024 года производство молочной кухни приостановили из-за сломанного оборудования. Тогда министр здравоохранения Сергей Багин сообщил о планах заключить договор на поставку кисломолочной продукции с местным производителем.

«С сентября 2024 года, в связи с полным физическим износом оборудования, включая автомат дозировочно-наполнительного непрерывного действия, который выполнял функции дозированного разлива молочной продукции, производство собственной кисломолочной продукции прекращено. Молочная кухня продолжает функционировать для ежедневной выдачи сухих адаптированных молочных смесей и каш детям из малообеспеченных семей (41 человек)», — рассказали в Минздраве.

Вместе с тем, среди населения Глазова наблюдается низкий спрос на отпускаемую продукцию. При обслуживаемом количестве детского населения в 20 280 человек и плановой мощности 5 000 порций в смену, горожане фактически потребляют от 105 до 144 порций в день (41 из которых предназначена для детей из малообеспеченных семей).

В Минздраве Удмуртии сообщили также, что руководством Глазовской межрайонной больницы, частью которой является молочная кухня, принято решение о продолжении работы объекта в режиме обеспечения питанием семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Кроме того, сейчас решается вопрос о поставках для жителей Глазова альтернативной кисломолочной продукции местного производителя, адаптированной для детей до трёх лет.