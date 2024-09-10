В Удмуртии прокомментировали ситуацию с работой молочной кухни в Глазове

Глазов. Удмуртия. Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин прокомментировал ситуацию с работой молочной кухни в Глазове. Ранее местные жители в соцсетях задавали вопросы о закрытии кухни.

По словам министра, там сломалось оборудование, поэтому пока производство приостановлено. Семьи продолжат снабжать бесплатными смесями, также будет заключен договор на поставку детской кисломолочной продукции от местного производителя.

Творожки, каши, готовые смеси с этой молочной кухни получают 34 малыша из малообеспеченных семей города.