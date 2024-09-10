Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

В Удмуртии прокомментировали ситуацию с работой молочной кухни в Глазове

10:36, 10 сентября, 2024
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с работой молочной кухни в Глазове
10:36, 10 сентября, 2024
82
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#молоко\n#дети
Фото: Сергей Багин
82
0

Производство приостановлено из-за поломки оборудования.

Глазов. Удмуртия. Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин прокомментировал ситуацию с работой молочной кухни в Глазове. Ранее местные жители в соцсетях задавали вопросы о закрытии кухни.

По словам министра, там сломалось оборудование, поэтому пока производство приостановлено. Семьи продолжат снабжать бесплатными смесями, также будет заключен договор на поставку детской кисломолочной продукции от местного производителя.

Творожки, каши, готовые смеси с этой молочной кухни получают 34 малыша из малообеспеченных семей города.

10:36, 10 сентября, 2024
82
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#молоко\n#дети