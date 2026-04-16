Ижевск. Удмуртия. Беспилотник со специальной защитной сеткой против ударов и падения создали в Удмуртии. Об этом в соцсетях рассказал премьер-министр республики Роман Ефимов.

«Беспилотник создали удмуртские инженеры из компании «Маштехцентр». Он необходим для обследования опасных и труднодоступных объектов в нефтегазовой отрасли. Робозонд выявляет дефекты на нефтепроводах, проверяет контрольные точки на НПЗ, оценивает износ оборудования. Компания поставила порядка 15 БАС в гражданскую отрасль», — рассказал председатель правительства УР.

Он отметил, что сделанные в Удмуртии беспилотники мониторят ситуацию с лесными пожарами и отслеживают вырубку лесонасаждений в Кемеровской области. В планах — создать специальный коптер для тушения огня. При пожаре он сможет подняться на высоту горящего этажа и направить в окно «боеприпас» с безопасным для людей веществом.

«Такой разработки в стране ещё нет, поэтому все подробности компания пока держит в секрете. Кстати, большинство инженеров «Маштехцентра» — выпускники нашего ИжГТУ.», — подытожил Роман Ефимов.